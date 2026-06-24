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Футбольный клуб «Амкар Пермь» возглавил новый главный тренер

Кадровое решение принято после неудачного сезона.

Клуб «Амкар Пермь» решил сменить главного тренера, сообщает пресс-служба команды.

В новый сезон 2026/27 гг. футбольный клуб «Амкар Пермь» войдёт под руководством нового главного тренера. Им стал 50-летний Игорь Беляев.

Ранее вся тренерская карьера специалиста была неразрывно связана с курским «Авангардом», где он работал с 2007 по 2026 год. В структуре курской команды он занимал должности спортивного директора и главного тренера. Беляев известен тем, что входил в тренерский штаб «Авангарда» в сезоне 2016/2017 гг., когда команда сенсационно пробилась в финал кубка России по футболу.

«Соглашение с Беляевым рассчитано на один год. Прежний наставник Ярослав Мочалов продолжит работать в клубе в должности старшего тренера», — уточнили в пресс-службе «Амкар Пермь».

Ранее стало известно, что руководство пермского футбольного клуба осталось недовольно итогами прошедшего сезона. Команда завершила чемпионат 2025/2026 гг. на 5 месте в «Дивизионе А Серебро» ФНЛ-2 и не смогла пробиться в лигу уровнем выше. В чемпионате 2026/2027 гг. перед командой поставлена задача пробиться в дивизион «Золото».