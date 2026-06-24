Футбольный клуб «Амкар Пермь» возглавил новый главный тренер

Ранее вся тренерская карьера специалиста была неразрывно связана с курским «Авангардом», где он работал с 2007 по 2026 год. В структуре курской команды он занимал должности спортивного директора и главного тренера. Беляев известен тем, что входил в тренерский штаб «Авангарда» в сезоне 2016/2017 гг., когда команда сенсационно пробилась в финал кубка России по футболу.