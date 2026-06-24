Какой сегодня праздник: День моряка

День дружбы и единения славян отмечается ежегодно 25 июня. Это международный неофициальный праздник, посвящённый одной из крупнейших языковых и культурных общностей мира — славянам. Праздник был учреждён в 1990‑х годах после распада СССР. Его инициаторами выступили Россия и Белоруссия — в новых геополитических условиях возникла потребность сохранить исторические и культурные связи между славянскими народами. Дата 25 июня выбрана специально: она не привязана к конкретным историческим событиям какой‑либо славянской страны, что лишает праздник политической окраски и делает его объединяющим. Идея славянского единения уходит корнями в IX век — к созданию общей письменности святыми Кириллом и Мефодием. Их наследие почитается во многих славянских государствах и служит символом культурного родства. Общая численность славян в мире составляет около 350 миллионов человек.