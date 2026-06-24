Какой сегодня праздник: День моряка

День моряка отмечается ежегодно 25 июня. Это международный профессиональный праздник, посвящённый морякам гражданского и торгового флота. Праздник посвящён морякам торгового флота — именно у них до 2010 года не было своего отдельного профессионального дня (в отличие от военных моряков). По статистике, моряки торгового флота обеспечивают 80−90% мировой торговли — они перевозят товары между странами и континентами. В России День моряка не является государственным праздником и выходным днем. Однако его отмечают работники портов и судоходных компаний, курсанты и преподаватели морских колледжей и вузов, ветераны торгового флота, семьи моряков.
День дружбы и единения славян отмечается ежегодно 25 июня. Это международный неофициальный праздник, посвящённый одной из крупнейших языковых и культурных общностей мира — славянам. Праздник был учреждён в 1990‑х годах после распада СССР. Его инициаторами выступили Россия и Белоруссия — в новых геополитических условиях возникла потребность сохранить исторические и культурные связи между славянскими народами. Дата 25 июня выбрана специально: она не привязана к конкретным историческим событиям какой‑либо славянской страны, что лишает праздник политической окраски и делает его объединяющим. Идея славянского единения уходит корнями в IX век — к созданию общей письменности святыми Кириллом и Мефодием. Их наследие почитается во многих славянских государствах и служит символом культурного родства. Общая численность славян в мире составляет около 350 миллионов человек.
День лимонада — неофициальный праздник, посвящённый популярному прохладительному напитку. Конкретной исторической причины выбора 25 июня не зафиксировано — вероятно, это просто летний день, подходящий для популяризации освежающего напитка. По легенде, первый лимонад возник случайно: виночерпий перепутал бочки с вином и лимонным соком, разбавил сок минеральной водой — и угодил королю. Первый официально зафиксированный лимонад подали в 1630 году в Париже аристократам: лимонный сок с минеральной водой из природного источника, позже стали добавлять мёд. Петр I ввёл моду на лимонад: приказал «пить лимонад в собраниях». Напиток был дорогим, хранился около недели.