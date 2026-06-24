Глава района Гель просит облсуд оправдать его по уголовному делу

Напомним, что решением Иловлинского районного суда Иван Гель был признан виновным по п.в ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Главу района за гибель подчиненного при тушении ландшафтного пожара в итоге приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года и запретом на данный период заниматься руководящие должности в органах власти. Также районный суд существенно уменьшил сумму исковых претензий к Ивану Гелю, снизив их размер с 3 миллионов рублей до 800 тысяч каждой из женщин — матери погибшего и двух его дочерей.