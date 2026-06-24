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Глава района Гель просит облсуд оправдать его по уголовному делу

Апелляционную инстанцию забросали жалобами на приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю, которого.

Апелляционную инстанцию забросали жалобами на приговор главе Иловлинского района Ивану Гелю, которого в мае текущего года признали виновным в гибели человека во время тушения ландшафтного пожара в 2022 году, и приговорили к трем годам условно.

На данный момент подано пять жалоб на приговор, три из которых — потерпевшей стороной. Родные погибшего на пожаре начальника ГО и ЧС Александра Переярина требуют для Ивана Геля более сурового наказания.

Как стало известно ИА «Высота 102», аналогичной позиции придерживается и прокуратура, которая также обжаловала решение суда первой инстанции. Надзорное ведомство настаивает на исключении из приговора положений статьи 73 УК РФ, предусматривающих условное наказание, с назначением Гелю реального срока.

Сам Гель по-прежнему считает себя невиновным и просит апелляционную инстанцию пересмотреть решение и вынести оправдательный приговор. Соответствующая жалоба фигуранта дела также поступила в апелляционную инстанцию.

Напомним, что решением Иловлинского районного суда Иван Гель был признан виновным по п.в ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Главу района за гибель подчиненного при тушении ландшафтного пожара в итоге приговорили к 3 годам условно с испытательным сроком на 2 года и запретом на данный период заниматься руководящие должности в органах власти. Также районный суд существенно уменьшил сумму исковых претензий к Ивану Гелю, снизив их размер с 3 миллионов рублей до 800 тысяч каждой из женщин — матери погибшего и двух его дочерей.

Следствие и прокуратура убеждены, что гибель Александра Переярина стала следствием незаконного привлечения главой района сотрудников администрации к тушению пожаров. При этом это не входило в должностные обязанности чиновников, которые не имели для этого достаточных навыков и необходимой экипировки.