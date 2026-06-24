Росстат: в Тамбовской области дизель подорожал за неделю почти на 8%

Такая же динамика наблюдается за 16−22 июня и по бюджетному АИ-92. Лидером по темпам роста в Черноземье вновь стала Воронежская область, где удорожание составило 4,4% — до 71,32 ₽ за литр. В Курской области показатель вырос на 4,0%, достигнув 67,62 ₽ В Тамбовской области АИ-92 прибавил 3,6%, до 69,37 ₽ В Липецкой области рост составил 3,4%, до 67,46 ₽ В Орловской области АИ-92 подорожал на 1,5%, до 64,25 ₽ В Белгородской области — на 1,3%, до 65,25 ₽ за литр.