Военный врач Дмитрий Назаров провел экскурсию для студентов парламентских клубов в госпитале им. Н. Н. Бурденко

24 июня активисты проекта «Студенческие парламентские клубы» посетили филиал № 5 госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Экскурсию для них провел военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии «Единая Россия» Дмитрий Назаров. Он показал студентам, как устроена работа крупнейшего многопрофильного лечебного центра России и как выстроен маршрут пациента — от диагностики и лечения до реабилитации.
— Госпиталь имени Бурденко — одно из ключевых медицинских учреждений страны, где помощь получают в том числе бойцы, проходящие лечение и восстановление после СВО. Ежегодно здесь принимают более 60 тысяч пациентов и проводят свыше 17 тысяч операций. При таком объеме принципиально важно, чтобы все этапы были связаны между собой, а специалисты действовали слаженно и могли быстро принимать решения. Важно, что молодежь знакомится с этой системой изнутри и уже сейчас готова быть полезной. Молодые волонтеры круглый год помогают пациентам и медперсоналу, берут на себя часть организационных задач, поддерживают порядок в отделениях. Для госпиталя это реальная помощь, для молодых людей — серьезный опыт ответственности и внимательного отношения к людям, — отметил Назаров.
Участники экскурсии посетили операционные, профильные отделения и реабилитационные зоны, узнали о современных методах лечения, познакомились с высокотехнологичным оборудованием и увидели, как оно помогает врачам на разных этапах оказания медицинской помощи. Назаров также рассказал о роли диагностических данных в планировании операций, контроле состояния пациента непосредственно в операционной и организации послеоперационного сопровождения. Отдельное внимание он уделил командной работе специалистов: хирургов, анестезиологов, реаниматологов, врачей отделений и реабилитологов, от взаимодействия которых зависят безопасность и последовательность лечения.
Одной из тем встречи стала добровольческая и гуманитарная поддержка медицинских учреждений. Назаров рассказал студентам о созданном им общественно-волонтерском проекте «Пульс помощи», который направлен на системную поддержку участников СВО, военных госпиталей и медицинских организаций.
В рамках инициативы активисты собирают и передают гуманитарную помощь — медикаменты, предметы первой необходимости и вещи для бойцов, оказывают адресную поддержку военно-медицинским учреждениям, организуют донорские акции для пополнения банков крови. Назаров подчеркнул, что добровольчество остается одним из важных направлений взаимодействия с молодежью: оно дает студентам возможность быть полезными здесь и сейчас, формирует ответственность, неравнодушие и готовность делать конкретные добрые дела для общества и страны.
С начала 2026 года активисты «Пульса помощи» сформировали и направили 16 гуманитарных конвоев. В Юго-Западном административном округе прошли акции по изготовлению вещей первой необходимости, в которых приняли участие более 300 человек. Кроме того, в районе Ясенево собрали гуманитарный груз для подшефного госпиталя в Курске, а донорскую кровь, заготовленную на базе медицинского исследовательского центра им. Дмитрия Рогачева, направили в военные госпитали.