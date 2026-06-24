Алексей Дюмин: нацплан по внедрению ИИ должен стать рабочим инструментом

Григоренко сообщил, что выручка ИТ-отрасли в 2025 году выросла на 14%, а экспорт решений — на 20%. В этом году перешли к системному внедрению ИИ, установили целевые показатели и запустили мониторинг. Правительство разработало законопроект, вводящий понятие ИИ и стимулирующий отечественные разработки, скоро его внесут в Госдуму.