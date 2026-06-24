Сок смородины: эксперты рассказали о пользе и скрытых рисках напитка

Смородина — привычная гостья на дачных участках, и её сок нередко считают настоящим эликсиром здоровья. Но так ли он безобиден? Эксперты Роскачества изучили свойства напитка и рассказали, какую пользу он может принести — и в каких случаях от него лучше отказаться.
Чёрная смородина — один из лидеров по содержанию витамина С: всего 25−30 ягод способны закрыть суточную потребность взрослого человека в этом важном антиоксиданте. Особенно ценно то, что в смородине витамин С работает в тандеме с витамином Р — вместе они укрепляют сосуды и усиливают защитные силы организма. Помимо этого, в ягодах есть витамины группы В, Е, К, провитамин А, а также целый набор минералов — калий, железо, фосфор, кальций, магний и другие. Красная смородина, к примеру, превосходит чёрную по содержанию железа и йода. А пектиновые вещества в составе ягод помогают выводить из организма токсины, соли тяжёлых металлов и лишний холестерин.
Сок смородины сохраняет большую часть этих полезных веществ, но в более концентрированной форме. Он способен поддержать иммунитет, благотворно влиять на сердечно‑сосудистую систему и обеспечивать антиоксидантную защиту. Однако из‑за высокой кислотности и выраженной биологической активности напиток подходит не всем. Его не стоит употреблять при обострении язвы, гастрите с повышенной кислотностью, панкреатите, гепатите, нарушениях свёртываемости крови, а также при склонности к аллергии. Диетологи рекомендуют пить сок после еды и не превышать порцию в 100 граммов.
При этом цельные ягоды имеют свои преимущества: в них больше клетчатки и пектинов, чем в соке. Зато сок позволяет быстрее получить концентрированную дозу витаминов.
В магазинах чистый сок чёрной смородины встречается редко — из‑за резкого вкуса его чаще выпускают в виде нектаров (не менее 25% сока) или морсов (не менее 15% сока). Нередко его включают в состав мультифруктовых или мультиягодных напитков, где кислотность сглаживают за счёт менее кислых соков — например, яблочного. На производстве ягоды тщательно подготавливают, отжимают на специальных прессах, фильтруют, при необходимости осветляют, а для удобства транспортировки могут концентрировать, выпаривая часть воды.