Сок смородины: эксперты рассказали о пользе и скрытых рисках напитка

Чёрная смородина — один из лидеров по содержанию витамина С: всего 25−30 ягод способны закрыть суточную потребность взрослого человека в этом важном антиоксиданте. Особенно ценно то, что в смородине витамин С работает в тандеме с витамином Р — вместе они укрепляют сосуды и усиливают защитные силы организма. Помимо этого, в ягодах есть витамины группы В, Е, К, провитамин А, а также целый набор минералов — калий, железо, фосфор, кальций, магний и другие. Красная смородина, к примеру, превосходит чёрную по содержанию железа и йода. А пектиновые вещества в составе ягод помогают выводить из организма токсины, соли тяжёлых металлов и лишний холестерин.