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Дом П. Я. Ильиной в Нижнем Новгороде продан на торгах

Дом планируют приспособить под апартаменты с офисами на цокольном этаже.

В Нижнем Новгороде продали Дом П. Я. Ильиной, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщили в АНО «АСИРИС».

Здание 1847 года постройки находится на ул. Минина, 21. В торгах участвовали три соискателя. В итоге дом ушео по стоимости, превышающей начальную. Новым собственником стала компания «Велес НН».

На сегодняшний день особняк находится в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник займется восстановлением части элементов, сруба, проведением инженерных коммуникацией, реставрацией кладки, воссоздание кровли и устройством двух пристроев. Один из пристроев оборудуют верандой.

Дом планируют приспособить под апартаменты с офисами на цокольном этаже.

Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты отзывают из Госдумы законопроект о «долевке» для ОКН.