Дом П. Я. Ильиной в Нижнем Новгороде продан на торгах

В Нижнем Новгороде продали Дом П. Я. Ильиной, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщили в АНО «АСИРИС».
Здание 1847 года постройки находится на ул. Минина, 21. В торгах участвовали три соискателя. В итоге дом ушео по стоимости, превышающей начальную. Новым собственником стала компания «Велес НН».
На сегодняшний день особняк находится в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник займется восстановлением части элементов, сруба, проведением инженерных коммуникацией, реставрацией кладки, воссоздание кровли и устройством двух пристроев. Один из пристроев оборудуют верандой.
Дом планируют приспособить под апартаменты с офисами на цокольном этаже.
Ранее сообщалось, что нижегородские депутаты отзывают из Госдумы законопроект о «долевке» для ОКН.