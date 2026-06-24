Дом П. Я. Ильиной в Нижнем Новгороде продан на торгах

На сегодняшний день особняк находится в неудовлетворительном состоянии. Новый собственник займется восстановлением части элементов, сруба, проведением инженерных коммуникацией, реставрацией кладки, воссоздание кровли и устройством двух пристроев. Один из пристроев оборудуют верандой.