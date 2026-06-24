Глава ОАК назвал сроки начала поставок Ту-214 авиакомпаниям

Бадеха также сообщил, что на последующие поставки уже есть заказы со стороны Якутии — на полях ПМЭФ корпорация заключила с правительством Якутии соглашение о намерениях на поставку пяти самолетов SJ100 и трех Ту-214 в 2027—2028 годах.