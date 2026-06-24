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Глава ОАК назвал сроки начала поставок Ту-214 авиакомпаниям

Поставки импортозамещенных Ту-214 авиакомпаниям начнутся с 2027 года, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

Источник: РБК

Поставки импортозамещенных Ту-214 авиакомпаниям начнутся с 2027 года, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха.

В настоящий момент самолеты поставляют специальным заказчикам.

«Поставки начнутся в авиакомпании, начиная со следующего года. Сегодня импортозамещенные Ту-214 выпускаются заводом в интересах специальных заказчиков», — сказал он (цитата по ТАСС).

Первым коммерческим эксплуатантом Ту-214 станет авиакомпания Red Wings. В рамках комплексной программы развития гражданского авиастроения перевозчик должен получить 11 самолетов.

Бадеха также сообщил, что на последующие поставки уже есть заказы со стороны Якутии — на полях ПМЭФ корпорация заключила с правительством Якутии соглашение о намерениях на поставку пяти самолетов SJ100 и трех Ту-214 в 2027—2028 годах.

Кроме того, ОАК ведет переговоры о закупках Ту-214 с авиакомпанией S7.

Бадеха сообщил о старте поставок Ту-214 спецзаказчикам 1 июня.

Ту-214 — российский среднемагистральный двухдвигательный пассажирский самолет, рассчитанный на полеты дальностью до 4,5 тыс. км. Машина рассматривается как один из ключевых проектов по обновлению парка отечественных авиакомпаний в рамках программы импортозамещения.

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