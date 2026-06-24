Перелом ключицы у Диброва: врачи рассказали о последствиях

— Ключица часто срастается без операции, если нет смещения. Но если перелом со смещением, она может срастись неправильно. Человек будет чувствовать боль в плече, спать станет неудобно, поднять руку сложно. А бывает такое, что перелом не срастается, тогда боли будут постоянными. Неправильно сросшаяся ключица может напоминать о себе годами.