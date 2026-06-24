Перелом ключицы у Диброва: врачи рассказали о последствиях

Телеведущий Дмитрий Дибров, как сообщили некоторые Telegram-каналы, получил перелом ключицы в результате падения в ночном клубе. Врачи рекомендовали операцию с установкой пластины. Сам Дибров, как пишут журналисты, якобы не спешит соглашаться на хирургическое вмешательство.
Медики прокомментировали, насколько серьезна такая травма, можно ли обойтись без операции и чем грозит отказ от фиксации.
— Перелом ключицы кажется не самой страшной травмой, но это ошибочное мнение, — говорит врач-травматолог одной из столичных клиник. — Ключица участвует в движении руки и влияет на положение всего плеча. Если перелом со смещением срастется неправильно, человек будет испытывать постоянную боль, движения станут ограниченными, рука начнет слабеть и деформироваться.
Если кость сломана без смещения, часто можно обойтись без операции. Но если отломки разошлись, тогда необходима операция с пластиной, чтобы вернуть кость в правильное положение. После операции меньше риск, что кость срастется криво или вообще не срастется.
— Диброву 66 лет. Это опасный возраст для такой операции?
— Возраст не является запретом для операции. Но нужно узнать, есть ли сопутствующие заболевания. Если анализы в норме, то операция переносится хорошо.
— Может ли ключица сама срастись?
— Ключица часто срастается без операции, если нет смещения. Но если перелом со смещением, она может срастись неправильно. Человек будет чувствовать боль в плече, спать станет неудобно, поднять руку сложно. А бывает такое, что перелом не срастается, тогда боли будут постоянными. Неправильно сросшаяся ключица может напоминать о себе годами.
— После операции потребуется долгая реабилитация?
— Человек не сразу вернется к обычной жизни. После фиксации пластиной рука некоторое время находится в косыночной повязке. Потом начинается разработка локтя, кисти, плеча. В среднем на бытовое восстановление уходит несколько недель, на сращение — около 2−3 месяцев. Ну, а чтобы плечо стало прежним, может понадобиться и полгода. Тут все зависит от характера перелома, качества кости и дисциплины пациента.
— Почему ключица могла сломаться так легко?
— Ключица — одна из самых часто ломающихся костей. Человек обычно падает на бок, на плечо или на вытянутую руку. Удар передается по плечевому поясу, и ключица ломается. Иногда кажется, что падение было пустяковое, а перелом получается серьезный.
— Люди часто отказываются от таких операций?
— Часто. Многие пациенты боятся операции, наркоза, боли, металла в теле, осложнений, повторной операции по удалению пластины. Это нормально. Особенно если человек публичный. Но если несколько специалистов считают, что операция нужна, лучше не геройствовать.
— Какой бы совет вы дали пострадавшему?
— Если перелом без серьезного смещения, можно лечиться консервативно. Если смещение выраженное и врачи говорят о пластине, лучше соглашаться. В такой ситуации лучше не терять время. Потом исправлять будет сложнее.