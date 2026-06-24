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«Джазовые четверги» вернутся в Заповедные кварталы Нижнего Новгорода

Сезон летних джазовых вечеров откроется 25 июня.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде возобновляется одна из самых популярных летних традиций — цикл концертов «Джазовые четверги». Музыканты снова будут выступать в живописном саду во дворе дома на улице Короленко, 17, в Трёхсвятском квартале. Об этом сообщается в социальных сетях проекта «Заповедные кварталы».

Сезон летних джазовых вечеров откроется 25 июня. Первым перед зрителями выступит саксофонист и бас-гитарист Альберт Родин, хорошо известный нижегородцам по городским музыкальным проектам и фестивалям. В его программе заявлены джаз, импровизации и узнаваемые мелодии.

Концерты пройдут в камерном формате: без большой сцены, среди старинных деревьев и деревянных фасадов исторической застройки. Организаторы отмечают, что это возможность не спеша встретиться с друзьями, услышать живой звук и провести вечер в особенной атмосфере.

«Джазовые четверги» будут проходить на протяжении всего лета. Вход на мероприятия свободный, но по предварительной регистрации. Ссылку для записи на концерты можно найти в официальных социальных сетях проекта «Заповедные кварталы».

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