«Джазовые четверги» вернутся в Заповедные кварталы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде возобновляется одна из самых популярных летних традиций — цикл концертов «Джазовые четверги». Музыканты снова будут выступать в живописном саду во дворе дома на улице Короленко, 17, в Трёхсвятском квартале. Об этом сообщается в социальных сетях проекта «Заповедные кварталы».