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В Минфине не считают, что в России произошёл резкий рост цен на топливо

Глава министерства Антон Силуанов признал подорожание только «на части независимых» АЗС.

Источник: Клопс.ru

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что резкого скачка цен на топливо в России сейчас нет. Его слова Life приводит в среду, 24 июня.

Журналисты спросили главу Минфина, придётся ли властям закладывать в бюджет дополнительные расходы из-за ситуации на рынке горючего. Силуанов с формулировкой о резком росте поспорил.

Я не могу с вами согласиться, что скачок цен есть. На ряде заправок независимых — да, там отмечается рост. На заправках наших системообразующих предприятий, если цены и выросли, то незначительно", — подчеркнул глава Минфина.

Власти уверяют, что Калининградская область обеспечена топливом минимум на месяц. В регионе также могут разрешить продажу бензина в небольшие канистры.

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