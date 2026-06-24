Военкоры в числе первых протестировали комментарии в мессенджере «Макс»

На данный момент количество публичных и приватных каналов в «Максе» превысило 9 миллионов, а их суммарная аудитория достигла 400 миллионов подписчиков. Введение комментариев расширяет функционал мессенджера и делает его более интерактивным. Ранее платформа уже предлагала пользователям различные инструменты для общения, однако возможность публичного обсуждения контента в каналах стала новым этапом развития сервиса.