Прокуратура Воронежа восстановила права вдовы и сына участника СВО

Оказалось, что женщина и ее несовершеннолетний сын не получили положенную им по закону материальную помощь из-за отсутствия регистрации на территории Воронежской области. Суд отреагировал на запрос прокуратуры и установил юридический факт постоянного проживания семьи на территории региона. Теперь жене и сыну погибшего участника военного выплатят материальную помощь в один миллион рублей.