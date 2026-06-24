Глава ФСИН указал на нехватку бюджета для улучшения условий заключенных

Общественные организации имеют высокий уровень вовлеченности для работы с заключенными, но на предлагаемое ими улучшение условий заключенных не хватает бюджета, заявил в ходе выступления на XIV Петербургском международном юридическом форуме директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев.
«Да двумя руками за!» — отреагировал Гостев на инициативы по улучшению условий заключенных. «И душевые хотим создать, но весь вопрос — в возможностях. Вот, на вещевое имущество нам в 2025 году выделено 47% от потребностей. На ремонт оборудования, текущий капитальный ремонт — 24,5%. На текущее содержание оборудования (лифтового и т.д.) — 59%. У нас самая новая колония построена в 1984 году», — добавил глава ФСИН.
В своем выступлении Гостев также поблагодарил общественные организации за взаимодействие со ФСИН.
Число заключенных в России за последние несколько лет сократилось почти на 40%, сообщил глава ведомства в мае. По его словам, на конец 2021 года в местах лишения свободы находились 465 тыс. человек, тогда как сейчас этот показатель составляет 282 тыс., включая около 85 тыс. содержащихся в СИЗО.
Гостев связал снижение числа осужденных с проводимой гуманизацией уголовной политики и расширением практики альтернативных видов наказания. В частности, он отметил эффективность института принудительных работ, где уровень повторной преступности, по данным ФСИН, в несколько раз ниже по сравнению с наказаниями, связанными с лишением свободы.
Ранее зампред Верховного суда Владимир Давыдов сообщал, что число содержащихся в СИЗО и исправительных учреждениях достигло исторического минимума и составило около 308 тыс. человек. Вместе с тем в 2025 году российские суды вынесли рекордные 100 пожизненных приговоров.
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