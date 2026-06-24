Глава ФСИН указал на нехватку бюджета для улучшения условий заключенных

Число заключенных в России за последние несколько лет сократилось почти на 40%, сообщил глава ведомства в мае. По его словам, на конец 2021 года в местах лишения свободы находились 465 тыс. человек, тогда как сейчас этот показатель составляет 282 тыс., включая около 85 тыс. содержащихся в СИЗО.