На территории Балтийской косы открыли сквер к 110-летию Морской авиации России

«Теперь каждый гость может узнать здесь вехи истории морской авиации — от 17 июля 1916 года, когда русские гидросамолёты впервые победили в воздушном бою над Балтикой, до современности, когда на вооружении стоят Ил‑38, Ту‑142, Су‑33 и МиГ‑29К», — говорится в сообщении.