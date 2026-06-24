На территории Балтийской косы открыли сквер к 110-летию Морской авиации России

В гидрогавани Балтийской косы появился новый сквер, посвящённый 110-летию Морской авиации России. Об этом сообщила сеть региональных аэропортов «Новапорт Холдинг» в своем телеграм-канале.
В гидрогавани установили памятный камень и информационные стенды, посвящённые истории Отечественной морской авиации — в частности, боевым самолётам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, в боях за военно-морскую базу Пиллау (ныне Балтийск) и косу Фрише-Нерунг (Балтийскую косу). Кроме того, территорию благоустроили: здесь провели субботник, смонтировали лавочки и мусорки.
«Теперь каждый гость может узнать здесь вехи истории морской авиации — от 17 июля 1916 года, когда русские гидросамолёты впервые победили в воздушном бою над Балтикой, до современности, когда на вооружении стоят Ил‑38, Ту‑142, Су‑33 и МиГ‑29К», — говорится в сообщении.
Сквер к 110-летию Морской авиации России в Калининградской области создан при поддержке «Новапорт Холдинг».
Фото: официальная страница главы Балтийска Нины Федоровой в социальной сети «ВКонтакте».