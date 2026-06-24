Жизнь номер два: 23-летний американец первым в мире победил смертельную болезнь и сможет стать пилотом

Сам Кресси ещё до выписки публично делился планами: получить лицензию пилота, написать книгу «Благословение в небесах» и развивать благотворительный проект Privileged Pilots Project, помогающий людям с медицинскими и социальными барьерами. Путь к исцелению он назвал величайшим благословением, а дальнейшую жизнь — своей второй главой. «Многие ищут цель, а моя нашла меня сама. Теперь вместо поисков смысла я могу посвятить жизнь его воплощению», — сказал он.