В Приморском районе Санкт-Петербурга построят зоопарк

Новый зоопарк построят в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по инвестициям Северной столицы. Реализация инициативы соответствует задачам национального проекта «Семья».
«Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, но его территория в историческом центре Петербурга ограничена. Поэтому в обновленную Стратегию социально-экономического развития до 2035 года мы включили строительство новой площадки. Участок площадью более 85 гектаров зарезервирован в генеральном плане», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Новый зоопарк планируют разместить на Камышовой улице. На территории предполагается построить здания и сооружения, необходимые для работы зоологического парка, а также провести благоустройство.
По замыслу авторов, это будет многофункциональный просветительский, научный и рекреационный центр, где создадут возможности для семейного отдыха и экологического образования. Концепцию разработал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.