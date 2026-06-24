Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморском районе Санкт-Петербурга построят зоопарк

Это будет многофункциональный просветительский, научный и рекреационный центр.

Источник: Национальные проекты России

Новый зоопарк построят в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по инвестициям Северной столицы. Реализация инициативы соответствует задачам национального проекта «Семья».

«Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, но его территория в историческом центре Петербурга ограничена. Поэтому в обновленную Стратегию социально-экономического развития до 2035 года мы включили строительство новой площадки. Участок площадью более 85 гектаров зарезервирован в генеральном плане», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Новый зоопарк планируют разместить на Камышовой улице. На территории предполагается построить здания и сооружения, необходимые для работы зоологического парка, а также провести благоустройство.

По замыслу авторов, это будет многофункциональный просветительский, научный и рекреационный центр, где создадут возможности для семейного отдыха и экологического образования. Концепцию разработал Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше