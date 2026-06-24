В Приморском районе Санкт-Петербурга построят зоопарк

«Ленинградский зоопарк — один из старейших в России, но его территория в историческом центре Петербурга ограничена. Поэтому в обновленную Стратегию социально-экономического развития до 2035 года мы включили строительство новой площадки. Участок площадью более 85 гектаров зарезервирован в генеральном плане», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.