В Светлом 22-летняя девушка украла более 3 млн рублей у матери и бабушки

Следователи ОМВД по Светловскому городскому округу возбудили уголовные дела против 22-летней местной жительницы. Её подозревают в хищении более 3 миллионов рублей у близких родственниц. По версии следствия, девушка знала данные банковских карт матери и бабушки. Она подобрала пароли к их мобильным приложениям, получила доступ к счетам и перевела деньги…