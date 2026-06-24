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В Светлом 22-летняя девушка украла более 3 млн рублей у матери и бабушки

Следователи ОМВД по Светловскому городскому округу возбудили уголовные дела против 22-летней местной жительницы. Её подозревают в хищении более 3 миллионов рублей у близких родственниц. По версии следствия, девушка знала данные банковских карт матери и бабушки. Она подобрала пароли к их мобильным приложениям, получила доступ к счетам и перевела деньги…

Источник: Янтарный край

Следователи ОМВД по Светловскому городскому округу возбудили уголовные дела против 22-летней местной жительницы. Её подозревают в хищении более 3 миллионов рублей у близких родственниц.

По версии следствия, девушка знала данные банковских карт матери и бабушки. Она подобрала пароли к их мобильным приложениям, получила доступ к счетам и перевела деньги на свою карту. Потерпевшие обратились в полицию, когда обнаружили пропажу.

Общая сумма ущерба превысила 3 миллиона рублей. Подозреваемая призналась, что потратила похищенные деньги на личные нужды и ремонт квартиры.

Уголовные дела возбуждены по ч. 6 ст. 187 и пп. «а, б» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ. Ей грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Калининградской области.