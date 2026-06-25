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В Самаре умерла 102-летняя ветеран войны Мария Локоть

В Самаре простятся с ветеранов и тружеником Марией Локоть.

Источник: https://vk.com/leninskiy63

Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла из Самары Мария Локоть умерла. Женщина прожила долгую жизнь — ей было 102 года. Печальной новостью поделилась администрация Ленинского района Самары.

«Приносим свои искреннее соболезнования родным и близким Марии Григорьевны. Вечная память!» — говорится в сообщении.

В администрации вспомнили, как накануне Дня Победы они побывал в гостях у Марии Григорьевны. Женщина рассказала о своей жизни, об испытаниях военных лет, о непростых послевоенных годах. Несмотря на все тяготы, Мария Локоть сохранила жизненный оптимизм, любовь к жизни и удивительную душевную теплоту.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Марии Григорьевны.