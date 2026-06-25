В Самаре умерла 102-летняя ветеран войны Мария Локоть

В администрации вспомнили, как накануне Дня Победы они побывал в гостях у Марии Григорьевны. Женщина рассказала о своей жизни, об испытаниях военных лет, о непростых послевоенных годах. Несмотря на все тяготы, Мария Локоть сохранила жизненный оптимизм, любовь к жизни и удивительную душевную теплоту.