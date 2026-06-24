Мурашко поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием Совинформбюро

Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства «Россия сегодня» с его 85-летием, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.