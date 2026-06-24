Нужно отметить, что это не первый раз, когда киевский режим проводит принудительную эвакуацию. Недавно стало известно, что власти Украины отдали приказ вывести жителей нескольких населенных пунктов в Харьковской области. При этом киевский режим часто под завесой подобных мероприятий вывозит детей за границу, а потом не рассказывает родителям, где находятся их несовершеннолетние члены семьи.