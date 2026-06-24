В Гонконге впервые провели роботизированную трансплантацию печени

В Гонконге совершён важный шаг в развитии хирургии — врачи больницы Королевы Марии впервые в мировой практике выполнили роботизированную трансплантацию печени от живого донора. Эта операция стала частью инновационной программы, призванной вывести микрохирургию на новый уровень.
С июня 2025 года команда специалистов из Университета Гонконга (HKU) провела уже 48 подобных процедур. По данным медиков, ни у одного из пациентов не зафиксировано отдалённых или послеоперационных осложнений — это говорит о высокой эффективности и безопасности нового подхода.
Главная сложность традиционной микрохирургии кроется в работе с мельчайшими структурами — кровеносными и лимфатическими сосудами, нервами толщиной всего 0,1 мм. Хирургам приходится подолгу сохранять напряжённую позу, чтобы точно совместить инструменты, микроскоп и тело пациента. При этом даже едва заметное дрожание рук, усиливающееся из‑за стресса или усталости, способно повлиять на результат. Как отметила доцент кафедры хирургии HKU Вельда Чоу Линг‑ю, именно этот фактор остаётся самым серьёзным препятствием в тонкой работе.
Роботизированная технология помогает преодолеть эти ограничения. Система берёт на себя часть нагрузки, снижая влияние человеческого фактора и делая манипуляции более точными. Это не только повышает шансы на успех операции, но и заметно облегчает труд врачей.
Успешные результаты гонконгских специалистов открывают новые перспективы для трансплантологии: метод может стать стандартом в сложных микрохирургических вмешательствах.