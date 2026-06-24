В Гонконге впервые провели роботизированную трансплантацию печени

С июня 2025 года команда специалистов из Университета Гонконга (HKU) провела уже 48 подобных процедур. По данным медиков, ни у одного из пациентов не зафиксировано отдалённых или послеоперационных осложнений — это говорит о высокой эффективности и безопасности нового подхода.