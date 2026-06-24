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Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела об убийстве Моторолы

Трое фигурантов дела об убийстве комбата Моторолы и покушении на первого главу ДНР Захарченко внесены в список террористов и экстремистов.

Источник: Комсомольская правда

Трое фигурантов уголовного дела об убийстве командира ополчения ДНР Арсена Павлова с позывным «Моторола» и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко внесены в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные) Погорелов Александр Александрович*, 29 июня 1978 года рождения, Чурилов Василий Петрович*, 24 апреля 1956 года рождения, Ена Артем Викторович*, 18 января 1980 года рождения», — сообщается в перечне.

Ранее KP.RU сообщал, что апелляционный суд оставил без изменений приговоры фигурантам дела об убийстве Арсена Павлова. Обвинение признало Погорелова* основным фигурантом и виновным в убийстве назначив ему пожизненное заключение. Другие преступники получили сроки от 12 до 17 лет лишения свободы.

* внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.