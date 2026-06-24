Росфинмониторинг внес в список террористов фигурантов дела об убийстве Моторолы

Ранее KP.RU сообщал, что апелляционный суд оставил без изменений приговоры фигурантам дела об убийстве Арсена Павлова. Обвинение признало Погорелова* основным фигурантом и виновным в убийстве назначив ему пожизненное заключение. Другие преступники получили сроки от 12 до 17 лет лишения свободы.