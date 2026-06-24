Жителя Батайска оштрафовали на 400 тысяч рублей за оправдание терроризма

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина снял на мобильный телефон последствия падения беспилотника на территории Батайска. Во время съемки он высказывал одобрительные комментарии и призывал к продолжению атак на город. Позднее запись была опубликована в интернете и стала доступна неограниченному кругу пользователей.