«Понимают только Коран и молчат как рыбы»: российские арабисты описали перспективы арабского «госа»

— Это не язык, а ребус, — признается Андрей, студент столичного вуза. — Особенно для славянина. И на слух, и на вид. Пишут они справа налево вязью, которая первые пару лет кажется бессмысленными «крючками». Заглавных букв у них нет, гласные они на письме не отражают, вместо них огласовки — это такие значки над строчкой или под ней. С непривычки не поймешь, где начало предложения и где имена собственные. Из-за этого происходит масса казусов при переводе. У арабских глаголов породы, как у животных. И, даже если ты все это вызубрил, не факт, что заговоришь. Кстати, большинство выпускников академических вузов даже с «пятерками» по арабскому не разговаривают. Читать старые письмена могут, Коран, например. На слух понимают только сказки, а при встрече с живыми арабами молчат как рыбы. Говорить могут те, кого к командировкам в такие страны готовят. Но они часто читать не умеют. То есть вывеску на магазине могут прочесть, а литературный текст — нет.