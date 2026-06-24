«Понимают только Коран и молчат как рыбы»: российские арабисты описали перспективы арабского «госа»

О том, что в школьном «госе» по иностранному может появиться арабский язык, рассказали профильные ведомства в рамках намеченных изменений в ЕГЭ. В Рособрнадзоре, правда, подчеркнули, что введение экзамена по арабскому возможно не ранее чем через семилетку. Только к 2033 году можно успеть подготовить все необходимое. «МК» пообщался с теми, кто учит и преподает арабский в РФ уже сегодня, и выяснил, что мешает ему стать массовым в российском образовательном пространстве.
По словам компетентных образовательных ведомств, введение экзамена по новому иностранному языку требует разработки учебно-методического обеспечения, то есть самой программы обучения и пособий, на которые она будет опираться. А все перечисленное перед внедрением требует еще и апробации — то есть разработанные обучающие алгоритмы, перед тем как предложить массовому школьнику, надо еще на ком-то испытать, а это время. И даже если все сложится, то прежде, чем дети начнут сдавать арабский «гос», их надо этому языку обучать, для чего нужны его преподаватели, готовые работать в школе.
Сумма опасений сверху свелась к формулировке, что старт ЕГЭ по арабскому языку возможен не раньше чем к 2033 году. Судя по тематическим чатам, родителей тех, чей экзаменационный возраст наступит через 7 лет, а сейчас нет и 10, отсрочки задели мало. Но вот те, кто уже сейчас учит арабскому, но только в индивидуальном сегменте, выразили недоумение. И даже недоверие.
— Среди арабистов говорят, что арабский можно учить всю жизнь, да так и не выучить, — говорит Дария Ахметовна, репетитор по арабскому для профильных специалистов. — У меня муж араб, а я сама уже более четверти века готовлю к командировкам в страну изучаемого языка специалистов, которым нужно общаться на уровне носителей. И все равно порой даже мне кажется, что я не знаю и половины объема, необходимого культурному человеку.
— Но ведь в некоторых наших школах дети уже успешно учат китайский!
— Ну, насколько успешно, этого мы еще знать не можем. Хотя некоторые вузы уже даже пооткрывали «китайские отделения». Причем вузы не лингвистические, а экономические, энергетические, технические и связанные с естественными науками. Восточные языки многослойные. И тот, который нужен для понимания и общения на бытовом уровне, может кардинально отличаться от научного. Мало того, они имеют разделение не только по официальному и разговорному, но даже лексически отличаются от языка, на котором младшие общаются с теми, кто их старше. Внутри китайского — диалекты, а внутри арабского — языки разных стран. Разные настолько, что иногда их носители не понимают друг друга. И таких диалектов более полусотни. Самые распространенные — магрибский (западный), это арабский, на котором говорит Северная Африка — Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания и Западная Сахара. Затем диалекты Персидского залива: саудовский, кувейтский, бахрейнский, катарский, оманский и эмиратский диалекты. За ними египетско-суданская ветвь, это Египет и Судан, потом Месопотамская — иракский и северномесопотамский диалекты. Потом левантийская, она же сиро-палестинская, — Сирия, Ливан, Палестина и Иордания. Вы какому языку хотите учить школьников?
— Ну, наверное, языку Авиценны!
— О, это прекрасно! Но тогда учтите, что разговаривать с современными арабами они не смогут. Ну, кроме, может быть, высокообразованных старцев, читающих Коран, написанный на том же языке.
У тех родителей, кто все же заинтересовался перспективой обучить арабскому еще за школьной партой тех, кому сейчас 9−10 лет, тоже уже возникли сомнения.
— Я, например, не против, чтобы моя дочь овладела арабским, это всегда деньги, — заявляет Алина, мама московской дошкольницы. — Вот мы в Дубай прилетели, ничего не понимаем, а переводчики, знаете, какие деньги дерут! Но вот чтобы араб мою дочь учил, я не хочу! А русских преподавателей арабского я что-то пока не видела. Пусть пока их обучат, что ли, а то сразу со школы начали!
Примерно то же самое, но официальным языком ответили чиновники от образования: идея-то хорошая, но в России пока нет значительного опыта в преподавании и оценке знаний по арабскому языку на уровне, необходимом для ЕГЭ. Это требует создания новых методик и подходов к обучению и тестированию. Таким образом, введение ЕГЭ по арабскому языку представляет собой комплексную задачу, требующую значительных усилий и времени для успешной реализации.
Зато те студенты, которые учат один из диалектов арабского прямо сейчас, уже точно знают, что преподавать в школу они — ни ногой, ни за какие коврижки. После стольких мучений — и на растерзание школьникам?! Тем более, по убеждению тех, кто уже попробовал, в арабском они точно дальше «алефа» за 11 лет не продвинутся.
— Это не язык, а ребус, — признается Андрей, студент столичного вуза. — Особенно для славянина. И на слух, и на вид. Пишут они справа налево вязью, которая первые пару лет кажется бессмысленными «крючками». Заглавных букв у них нет, гласные они на письме не отражают, вместо них огласовки — это такие значки над строчкой или под ней. С непривычки не поймешь, где начало предложения и где имена собственные. Из-за этого происходит масса казусов при переводе. У арабских глаголов породы, как у животных. И, даже если ты все это вызубрил, не факт, что заговоришь. Кстати, большинство выпускников академических вузов даже с «пятерками» по арабскому не разговаривают. Читать старые письмена могут, Коран, например. На слух понимают только сказки, а при встрече с живыми арабами молчат как рыбы. Говорить могут те, кого к командировкам в такие страны готовят. Но они часто читать не умеют. То есть вывеску на магазине могут прочесть, а литературный текст — нет.