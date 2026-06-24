В Волгодонске отремонтируют городскую поликлинику № 3

Городскую поликлинику № 3 в Волгодонске планируют обновить до конца 2026 года, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Модернизация медучреждений отвечает целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Реконструкция здания 1978 года постройки площадью более 4,5 тыс. кв. м проводится поэтапно с 2023 года. Сейчас строительная готовность объекта составляет 87%. Здание уже отапливается, основные работы завершены. Осталось закончить ремонт фасада, входной группы, чердака и подвала, а также установить пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.
Отметим, с 2026 по 2030 год в регионе намерены отремонтировать 95 медицинских объектов, закупить 111 единиц оборудования и 27 машин санитарного транспорта. Общий объем финансирования составит более 6 млрд рублей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.