Более 2 млн человек посетили парки «Россия — Моя история» за учебный год

За этот год команда парков запустила несколько масштабных просветительских проектов. Весной 2026 года стартовали интенсивы по подготовке к ЕГЭ по истории для учащихся 10−11-х классов на базе исторических парков. Занятия проводили педагоги — победители конкурса «Учитель года России» и преподаватели, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах. В программу вошли лекции, практикумы, квизы и викторины по ключевым темам Единого государственного экзамена по истории. Пилотный проект признан успешным: в будущем практику планируют расширить на все 26 парков и сделать ее круглогодичной.