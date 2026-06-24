Более 2 млн человек посетили парки «Россия — Моя история» за учебный год

Рекордное количество гостей — более 2 миллионов человек, в числе которых школьники и студенты, — посетили исторические парки «Россия — Моя история» по всей стране за прошедший учебный год, сообщили в Фонде гуманитарных проектов. Возможности для развития талантов и самореализации молодых людей создаются в стране по нацпроекту «Молодёжь и дети».
За этот год команда парков запустила несколько масштабных просветительских проектов. Весной 2026 года стартовали интенсивы по подготовке к ЕГЭ по истории для учащихся 10−11-х классов на базе исторических парков. Занятия проводили педагоги — победители конкурса «Учитель года России» и преподаватели, чьи ученики стабильно показывают высокие результаты на экзаменах. В программу вошли лекции, практикумы, квизы и викторины по ключевым темам Единого государственного экзамена по истории. Пилотный проект признан успешным: в будущем практику планируют расширить на все 26 парков и сделать ее круглогодичной.
«Интеграция парков в систему школьного образования — наш приоритет. Пилотный проект по подготовке к ЕГЭ на наших площадках доказал свою эффективность. В ближайшее время мы доработаем методику, чтобы в каждом регионе парки стали полноценным подспорьем для учителей и инструментом для школьников при сдаче экзаменов», — отметил управляющий директор Фонда гуманитарных проектов, директор Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история» Иван Есин.
Во всех 26 исторических парках прошли всероссийские уроки просвещения — «Без срока давности» и «Урок мужества». На этих занятиях ребята работали с подлинными архивными документами, фронтовыми письмами и фотографиями времен Великой Отечественной войны. Кроме того, с началом летних каникул для учащихся подготовлены летние просветительские программы. А в 13 парках действует Пушкинская карта, позволяющая молодежи от 14 до 22 лет посещать экспозиции бесплатно.
В течение всего лета исторические парки «Россия — Моя история» принимают организованные группы школьников, участников пришкольных лагерей и семьи с детьми. Подробное расписание, условия участия и контакты для предварительной записи — на официальных сайтах и в соцсетях исторических парков в каждом регионе.
Исторические парки «Россия — Моя история» — это самый масштабный мультимедийный экспозиционный комплекс в России, посвященный истории страны от древности до современности. Проект представляет собой сеть современных выставочных пространств, в которых исторический материал подается с использованием цифровых технологий и интерактивных форматов, позволяющих сделать изучение истории более наглядным, доступным и вовлекающим.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.