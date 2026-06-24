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Испания с Францией забыты: У суперкомпьютера Opta новый любимчик на ЧМ-2026 и ему сложно возразить

Сборная Аргентины вышла на первое место в рейтинге фаворитов чемпионата мира по футболу. Такую оценку дал суперкомпьютер британской аналитической компании Opta после завершения второго тура группового этапа.

Источник: Life.ru

Вероятность победы южноамериканцев в турнире сейчас оценивается в 15,46 процента. Совсем немного им уступает команда Франции с показателем 15,06 процента. Замыкает тройку претендентов Испания, чьи шансы равны 12,48 процента.

В десятку главных соискателей трофея также входят Англия, Португалия, Германия и Норвегия. Далее следуют Бразилия, Нидерланды и США.

Любопытно, что перед стартом мундиаля суперкомпьютер прочил победу испанцам. После первого тура на вершину поднялись французы, а теперь лидерство перехватили аргентинцы. Турнирная гонка продолжает преподносить сюрпризы.

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