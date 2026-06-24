В Махачкале пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 26 июня в Махачкале, сообщили в администрации главы Республики Дагестан. Мероприятие организуют при поддержке национального проекта «Кадры».
Более 100 ведущих компаний Дагестана представят соискателям свыше 2 тысяч вакансий. Площадкой для проведения станет «Дом дружбы» на проспекте Расула Гамзатова. Там проведут занятие по организации самозанятости «Для тех, кто хочет начать собственное дело». Дополнят деловую программу тренинги «Секреты успеха: ставим цели и достигаем их» и «Героями не рождаются».
Один из блоков ярмарки посвятят профориентации. В него войдут презентации образовательных организаций, мастер-классы, уроки занятости, тематические занятия и игры. Также гостей ждет фестиваль профессий «Выбор профессий — выбор будущего!», где можно будет узнать все о востребованных специальностях.
Отмечается, что к мероприятию в режиме онлайн подключатся работодатели из Рязанской и Калужской областей и Республики Крым.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.