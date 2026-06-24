В Южной Африке обнаружили уникальное «женское кладбище» древних людей

Когда исследователи начали изучать и сравнивать друг с другом останки взрослых усопших из данной пещеры, они обнаружили, что все они обладали очень схожей анатомией и размерами. Это породило массу споров о том, принадлежали ли эти останки особям одного пола или же мужчины и женщины Homo naledi могли отличаться друг от друга еще меньше, чем представители нашего вида.