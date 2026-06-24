ФАС заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо

21 июня в Крыму полностью остановили продажу бензина — как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 июня призвал жителей региона сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин «исключительно в необходимых сейчас объемах». Уже 23 июня ограничения на продажу бензина также ввели в Омской, Саратовской, Иркутской и Новосибирской областях.