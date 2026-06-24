ФАС заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила о готовности принять меры для предотвращения необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо. Она призвала профильные ассоциации и союзы к соблюдению принципов ответственного ценообразования. Сейчас ФАС проводит анализ ценообразования в мелкооптовом сегменте рынка топлива.
— Кроме того, в настоящее время на основании полученных материалов и публикаций в СМИ ФАС России проводит анализ ценообразования у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые реализовывали топливо независимым АЗС и аграриям, — передает официальный сайт ведомства.
Заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщил, что нынешняя ситуация на отечественном топливном рынке остается непростой, но контролируемой. Сейчас власти активно прорабатывают вопрос о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива.
21 июня в Крыму полностью остановили продажу бензина — как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 июня призвал жителей региона сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин «исключительно в необходимых сейчас объемах». Уже 23 июня ограничения на продажу бензина также ввели в Омской, Саратовской, Иркутской и Новосибирской областях.