Эксперт рассказал о плюсах и минусах «живого» кваса

Холодный квас в жару — привычное и желанное угощение, но не всякий квас одинаково полезен. Врач‑терапевт Дмитрий Бессуднов рассказал, на что обратить внимание, чтобы напиток принёс пользу, а не вред.
Самым ценным считается «живой» квас двойного брожения — в нём работают и дрожжи, и молочнокислые бактерии. Именно такая комбинация даёт напитку освежающую кислинку, естественную консервацию и пробиотические свойства. Пробиотики помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника: подавляют рост вредных бактерий, уменьшают вздутие и нормализуют пищеварение. В процессе брожения в квасе также образуются витамины группы B, витамин C и аминокислоты — всё это делает напиток не просто освежающим, а по‑своему питательным. Кроме того, квас помогает восстановить водно‑солевой баланс после нагрузок — поэтому его нередко пьют после бани. Он стимулирует аппетит и выработку желудочного сока, но как раз это свойство может сыграть против человека при некоторых болезнях.
Квас бывает разным: хлебным, плодово‑ягодным, овощным, травяным или медовым. Отличается он и по цвету: тёмный — на основе ржаного солода, с насыщенным хлебным вкусом, белый — более лёгкий, часто идёт в окрошку. Но ключевое значение имеет именно способ производства: именно двойное брожение делает квас по‑настоящему полезным.
Однако даже натуральный квас подходит не всем. Из‑за кислот и углекислого газа он может раздражать слизистую желудка и кишечника. Его не стоит пить при обострении гастрита с повышенной кислотностью, язве, панкреатите, холецистите и других болезнях ЖКТ. При сахарном диабете квас тоже нежелателен: в нём довольно много сахара — до 5−8 граммов на 100 миллилитров. Людям с заболеваниями печени напиток создаёт дополнительную нагрузку, а при склонности к метеоризму или синдроме раздражённого кишечника он может усилить дискомфорт. Также квас не рекомендуют при подагре, мочекаменной болезни с уратурией и при индивидуальной непереносимости компонентов. А во время кишечных инфекций от него нужно полностью отказаться.
Даже если вы здоровы, употреблять квас лучше умеренно и обращать внимание на состав: в настоящем «живом» напитке не должно быть консервантов, искусственных ароматизаторов и красителей. Тогда он станет не только вкусным, но и по‑своему полезным дополнением к летнему рациону.