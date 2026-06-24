Эксперт рассказал о плюсах и минусах «живого» кваса

Однако даже натуральный квас подходит не всем. Из‑за кислот и углекислого газа он может раздражать слизистую желудка и кишечника. Его не стоит пить при обострении гастрита с повышенной кислотностью, язве, панкреатите, холецистите и других болезнях ЖКТ. При сахарном диабете квас тоже нежелателен: в нём довольно много сахара — до 5−8 граммов на 100 миллилитров. Людям с заболеваниями печени напиток создаёт дополнительную нагрузку, а при склонности к метеоризму или синдроме раздражённого кишечника он может усилить дискомфорт. Также квас не рекомендуют при подагре, мочекаменной болезни с уратурией и при индивидуальной непереносимости компонентов. А во время кишечных инфекций от него нужно полностью отказаться.