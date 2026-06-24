В Богородске возбудили уголовное дело из-за отсутствия воды в домах

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело из-за отсутствия водоснабжения в домах жителей Богородска. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Поводом для проверки стала информация, выявленная следователями в ходе мониторинга социальных сетей и средств массовой информации. Местные жители сообщали, что вода в их квартирах отсутствует на протяжении нескольких дней.
По данному факту Богородский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность).
В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле в аппарате регионального следственного управления.