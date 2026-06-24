На Горьковском водохранилище установили 188 гнезд для нереста рыбы

На Горьковском водохранилище в районе устья реки Куртюга установили 188 искусственных нерестовых гнёзд, чтобы повысить рыбопродуктивность водоёма. Об этом сообщает минлесхоз Нижегородской области.
Каждое гнездо — это пучок из трёх еловых ветвей длиной от 65 до 80 см, связанных капроновым шпагатом. Нерестилища размещают гирляндой в два яруса с интервалом в 50 см.
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев пояснил, что искусственные нерестилища на Горьковском водохранилище устанавливают уже третий год подряд. По его словам, в водоёме не хватает природных участков, где рыбы могли бы откладывать икру на растения, а это серьёзно мешает естественному восстановлению их популяции.
Глава ведомства отметил, что в этом году гнёзда установили вдоль 4,2 километра береговой полосы. Благодаря этому прирост промысловой биомассы составил более 5 тонн — это на 3,5 тонны больше, чем при нересте на природном субстрате такой же площади.
В минлесхозе добавили, что на всех установленных гнёздах уже обнаружили икру. Плотность кладки составила от 35 до 265 икринок на квадратный сантиметр. Всего на 188 искусственных нерестилищах рыбы отложили почти 292 миллиона икринок.
Результаты прошлых лет тоже говорят об успехе проекта. В 2025 году в районе устья реки Моча установили 180 гнёзд, на которых рыбы отложили более 172 миллионов икринок. Это позволило дополнительно получить около 4,5 тонны промысловой рыбы — более чем на 3,5 тонны выше естественного уровня.