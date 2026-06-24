На Горьковском водохранилище установили 188 гнезд для нереста рыбы

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев пояснил, что искусственные нерестилища на Горьковском водохранилище устанавливают уже третий год подряд. По его словам, в водоёме не хватает природных участков, где рыбы могли бы откладывать икру на растения, а это серьёзно мешает естественному восстановлению их популяции.