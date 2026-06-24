Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЛ воронежский «Факел» стартует матчем против махачкалинского «Динамо»

А завершат сезон «огнеопасные» поединком против столичной «Родины».

Источник: Комсомольская правда

24 июня стал известен календарь игр воронежского «Факела» в РПЛ-2026/27. В первом туре (24 — 27 июля) «огнеопасные» встретятся на своем поле с махачкалинским «Динамо». Первый выезд состоится во втором туре (31 июля — 3 августа) в гости к «Краснодару».

Календарь остальных матчей «Факела» в предстающем розыгрыше РПЛ:

3-й тур (7 — 10 августа) «Факел» — «Ахмат».

4-й тур (14 — 17 августа) ЦСКА — «Факел».

5-й тур (21 — 24 августа) «Факел» — «Оренбург».

6-й тур (28 — 31 августа) «Факел» — «Зенит».

7-й тур (4 — 7 сентября) «Ростов» — «Факел».

8-й тур (11 — 14 сентября) «Факел» — «Балтика».

9-й тур (15 — 17 сентября) «Спартак» — «Факел».

10-й тур (9 — 12 октября) «Факел» — «Локомотив».

11-й тур (16 — 19 октября) «Крылья Советов» — «Факел».

12-й тур (23 — 26 октября) «Факел» — «Родина».

13-й тур (30 октября — 2 ноября) «Рубин» — «Факел».

14-й тур (6 — 8 ноября) «Факел» — «Динамо».

15-й тур (20 — 23 ноября) «Акрон» — «Факел».

16-й тур (27 — 30 ноября) «Факел» — «Спартак».

17-й тур (4 — 7 декабря) «Факел» — «Ростов».

18-й тур (26 февраля — 1 марта) «Зенит» — «Факел».

19-й тур (5 — 8 марта) «Динамо» (Махачкала) — «Факел».

20-й тур (12 — 15 марта) «Факел» — ЦСКА.

21-й тур (19 — 21 марта) «Локомотив» — «Факел».

22-й тур (2 — 5 апреля) «Ахмат» — «Факел».

23-й тур (9 — 12 апреля) «Факел» — «Акрон».

24-й тур (16 — 19 апреля) «Динамо» — «Факел».

25-й тур (23 — 26 апреля) «Оренбург» — «Факел».

26-й тур (30 апреля — 3 мая) «Факел» — «Рубин».

27-й тур (7 — 10 мая) «Балтика» — «Факел».

28-й тур (14 — 17 мая) «Факел» — «Крылья Советов».

29-й тур (21 — 24 мая) «Факел» — «Краснодар».

30-й тур (29 мая) «Родина» — «Факел».

Более точные даты и время матчей станут известны позднее.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, поход за Кубком России воронежский «Факел» начнет матчем с московским «Динамо».

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше