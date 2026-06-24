На месте ракетного удара по воронежскому предприятию появился стихийный мемориал

Во время траура воронежские власти отменили все мероприятия всероссийского проекта «Театральный поезд»: это пешеходные экскурсии «Городской театральный маршрут», театрально-музыкальные экскурсии «Городской автобус», стендап-концерт, спектакли. Кроме того, в Воронеже не пройдет лыжероллерный фестиваль, запланированный на 4 июля.