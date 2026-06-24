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Сергей Сягайло возглавит Тацинский район Ростовской области на время до выборов

Губернатор назначил временно исполняющего полномочия главы Тацинского района.

Источник: Комсомольская правда

Сергея Сягайло назначили временно исполняющим полномочия главы Тацинского района Ростовской области. Соответствующее распоряжение утвердил губернатор Юрий Слюсарь.

Управленец будет возглавлять район до дня избрания и вступления в должность нового главы района.

Напомним, Сергей Сягайло родился в хуторе Ильинка Белокалитвинского района Ростовской области. Окончил Таганрогский государственный педагогический институт.

В разные годы работал директором по воспитательной работе и учителем трудового обучения Грушевской СОШ, заместителем главы и главой Грушево-Дубовской сельской администрации в Белокалитвинском районе.

С 2015 по 2021 годы занимал пост главы администрации Белокалитвинского городского поселения. С июня 2021 года возглавлял администрацию Тацинского района, был назначен на пятилетний срок.

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