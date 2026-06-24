Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области готовятся к наплыву машин из Польши

Больше всего транспорта ждут на пункте пропуска «Мамоново-2».

Источник: Клопс.ru

В конце июня и начале июля на российско-польской границе ожидают больше легковушек, въезжающих в регион из стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.

Увеличение числа машин связывают с сезоном отпусков и школьных каникул. Самую большую нагрузку, как обычно, ждут на пункте пропуска «Мамоново-2». Чтобы ускорить прохождение контроля, смены сотрудников усилили. При необходимости для легковушек на въезд и выезд откроют дополнительные полосы, а автобусы и туристические группы направят отдельно.

Сэкономить время на границе поможет заранее заполненная пассажирская декларация. Бланк и порядок заполнения можно найти на официальном сайте ФТС России.

Из Калининграда в Гданьск летом запускают два ежедневных автобусных маршрута — № 500 и № 899. Первый вышел на линию 15 июня, второй начнёт ходить с 1 июля.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше