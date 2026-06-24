В Калининградской области готовятся к наплыву машин из Польши

Увеличение числа машин связывают с сезоном отпусков и школьных каникул. Самую большую нагрузку, как обычно, ждут на пункте пропуска «Мамоново-2». Чтобы ускорить прохождение контроля, смены сотрудников усилили. При необходимости для легковушек на въезд и выезд откроют дополнительные полосы, а автобусы и туристические группы направят отдельно.