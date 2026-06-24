Путин предупредил о риске не достичь установленных показателей по авиаперевозкам

Президент поручил Министерству транспорта представить доклад о планах по прогнозному пассажиропотоку и мерах, направленных на удовлетворение спроса граждан на авиаперелеты. Путин также отметил растущий спрос на авиаперелеты как внутри России, так и на международных направлениях. Для обеспечения максимального удовлетворения потребностей населения в авиаперелетах необходимо наращивать поставки отечественной авиационной техники.