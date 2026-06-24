Путин предупредил о риске не достичь установленных показателей по авиаперевозкам

Президент России Владимир Путин в среду, 24 июня, на совещании по развитию авиационной отрасли заявил о риске не достичь установленных правительством показателей по увеличению авиационной мобильности населения.
— В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты, — заявил глава государства.
Президент поручил Министерству транспорта представить доклад о планах по прогнозному пассажиропотоку и мерах, направленных на удовлетворение спроса граждан на авиаперелеты. Путин также отметил растущий спрос на авиаперелеты как внутри России, так и на международных направлениях. Для обеспечения максимального удовлетворения потребностей населения в авиаперелетах необходимо наращивать поставки отечественной авиационной техники.
— По сути, речь идет об огромном долгосрочном заказе, в котором должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов, — передает слова президента «Коммерсантъ».
Между тем отечественные авиаперевозчики вынуждены корректировать полетные программы из-за дефицита воздушных судов. Согласно аналитическим данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, компании отдают предпочтение международным направлениям, считая их более доходными на фоне сложной экономической ситуации.