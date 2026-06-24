Нонна Гришаева публично поздравила свою дочь с 30-летием и показала фото с ней

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева в среду, 24 июня, поздравила свою дочь Анастасию с днем рождения и опубликовала редкую фотографию с ней, сделанную с помощью нейросети. На ней актриса показала, как сама выглядела в 30 лет.
— С юбилеем, моя девочка! Будь здорова и гармонична во всем. Храни тебя Господь от всех бед. Люби, твори и радуйся жизни. А мама всегда рядом. Мне тоже когда-то было 30! И впереди еще вся жизнь, — написала артистка в личном блоге.
Нонна Гришаева родила дочь от актера Антона Дерова. Они развелись, когда Анастасии было пять лет — по словам актрисы, мужчина принимал мало участия в жизни дочери и она в одиночку воспитывала ребенка. На данный момент Анастасия Гришаева работает дизайнером в рекламной компании, а также увлекается графикой и иллюстрацией.
Ранее актер Денис Шведов, известный по ролям в сериалах «Мажор», «Доктор Преображенский» и «Измены», опубликовал фотографии своей дочери по случаю ее десятого дня рождения. Он подчеркнул, что гордится быть ее отцом.