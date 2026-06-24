В Петербурге создадут новый троллейбусный парк

Новый троллейбусный парк появится в Санкт-Петербурге, что соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по инвестициям Северной столицы.
Троллейбусный парк разместят на Среднем проспекте Васильевского острова. Он будет обслуживать около 80 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Перевозки организуют по четырем маршрутам в центральных районах города общей протяженностью 62 км.
«Проект позволит оптимизировать маршруты в исторической части города, снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет использования инновационных технологий, сделать поездки более удобными для жителей», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.