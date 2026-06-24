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Средиземноморские кашалоты общаются на разных диалектах

Учёные обнаружили, что средиземноморские кашалоты используют разные диалекты для общения. Анализ гидрофонных записей показал, что ритмика щелчков отличается у групп из Греции и Испании. Это открытие поможет понять социальную структуру и историю расселения животных.

Источник: Университет Сент-Эндрюс

Учёные обнаружили, что средиземноморские кашалоты используют разные диалекты для выстраивания социальных связей. В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B, приняли участие специалисты из США, Греции, Испании и Великобритании.

Кашалоты общаются между собой с помощью коротких щелчков — так называемых кодов. Ритм этих щелчков и формирует своеобразный диалект, который различается у разных матриархальных групп животных. Как пояснил доктор Люк Ренделл из Университета Сент‑Эндрюс, диалект помогает кашалотам выстраивать социальные структуры и определять, с кем можно взаимодействовать: группы сближаются и сотрудничают, только если «говорят на одном языке».

В ходе работы исследователи проанализировали гидрофонные записи, собранные в течение 112 дней с 2003 по 2021 год. Наблюдения велись в двух точках: в районе Греческой впадины у берегов Греции (восточное Средиземноморье) и возле Балеарских островов у побережья Испании (западная часть моря).

Выяснилось, что у кашалотов из этих регионов есть свои особенности в звуковом коде. Хотя в обеих группах часто встречаются последовательности из четырёх щелчков, их ритмика отличается. Так, в западной части моря преобладает схема 3+1: три равномерных щелчка, затем более длинная пауза и ещё один щелчок. Восточные кашалоты, напротив, используют более быстрый вариант ритма. При этом учёные зафиксировали и отдельные случаи, когда восточные кашалоты применяли западный диалект.

По мнению исследователей, эти данные позволяют проследить историю расселения животных: вероятно, сначала кашалоты обосновались в западной части Средиземного моря, а затем распространились на восток, где со временем выработали свой, более стремительный диалект.

Стоит учитывать, что популяция средиземноморских кашалотов невелика — всего несколько тысяч особей — и находится под угрозой исчезновения. Поэтому изучение их поведения и способов коммуникации особенно важно: оно помогает лучше понять социальную жизнь млекопитающих и разработать меры по их сохранению.

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