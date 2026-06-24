Средиземноморские кашалоты общаются на разных диалектах

Выяснилось, что у кашалотов из этих регионов есть свои особенности в звуковом коде. Хотя в обеих группах часто встречаются последовательности из четырёх щелчков, их ритмика отличается. Так, в западной части моря преобладает схема 3+1: три равномерных щелчка, затем более длинная пауза и ещё один щелчок. Восточные кашалоты, напротив, используют более быстрый вариант ритма. При этом учёные зафиксировали и отдельные случаи, когда восточные кашалоты применяли западный диалект.