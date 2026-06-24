Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ, обновив прогноз после начала группового этапа

Суперкомпьютер статистической платформы Opta обновил свои прогнозы на чемпионат мира по футболу 2026 года после завершения первого тура группового этапа, назвав нового фаворита. Об этом сообщается на сайте Opta Analyst.
Перед началом турнира главным претендентом на победу считалась сборная Испании, однако теперь лидирующей командой признана сборная Франции, ее шансы на успех составляют 15,7 процента. На втором месте находятся сборные Англии и Аргентины с вероятностью победы в 12,3 процента для каждой.
Испания опустилась на четвертую позицию, и ее шансы оцениваются в 12,1 процента, говорится в материале.
Сборная Англии сыграла вничью с футболистами из Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском Бостоне и завершилась со счетом 0:0. На данный момент англичане лидируют в турнирной таблице группы — всего у них четыре очка. Команда Ганы занимает второе место с аналогичным количеством баллов.
Тем временем ФИФА направила в IFAB запрос на экстренное изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф ЧМ.