Суперкомпьютер назвал фаворита ЧМ, обновив прогноз после начала группового этапа

Сборная Англии сыграла вничью с футболистами из Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском Бостоне и завершилась со счетом 0:0. На данный момент англичане лидируют в турнирной таблице группы — всего у них четыре очка. Команда Ганы занимает второе место с аналогичным количеством баллов.