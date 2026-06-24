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Ростовскую область признали лучшим регионом в развитии промтуризма

В программе приняли участие 9 донских предприятий.

Источник: Национальные проекты России

Ростовскую область признали лучшим регионом в развитии промышленного туризма по итогам Российско-китайского форума промышленного туризма «Открытая промышленность», сообщил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев. Мероприятие проходило в Благовещенске Амурской области с 24 по 26 мая и было организовано по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

В программе приняли участие девять донских предприятий, один туроператор, а также представители Донского государственного технического университета. Отдельное внимание экспертов привлекли комбайновый завод «Ростсельмаш» и Новочеркасский электровозостроительный завод. Эти предприятия отмечены как лучшие примеры промышленного туризма в регионе.

«Промышленный туризм сегодня — это не просто экскурсии, это мощный инструмент для профориентации молодежи, формирования кадрового резерва и продвижения донских производств через демонстрацию их достижений, технологий и, конечно, людей труда. Награда Ростовской области — это признание слаженной работы по созданию открытой и привлекательной промышленной среды», — отметил Андрей Савельев.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.