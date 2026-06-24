Картина Никаса Сафронова стала главным арт-объектом ПМЮФ-2026

«В этой картине я хотел показать: человеку кажется, что именно он управляет временем и может подчинить его своей воле. Но это иллюзия. Каждый наш поступок сегодня меняет наше завтра. И мы не можем вернуть время назад, если нам не нравятся последствия. И точно так же нельзя безнаказанно нарушать закон», — объяснил Сафронов.