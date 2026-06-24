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Картина Никаса Сафронова стала главным арт-объектом ПМЮФ-2026

Никас Сафронов организовал на площадке форума выставку «От классики до космоса».

Источник: Комсомольская правда

Народный художник РФ Никас Сафронов представил на Петербургском международном юридическом форуме выставку «От классики до космоса», главным арт-объектом которой стала картина «Человек, манипулирующий временем».

Экспозиция размещена в Малом пассаже, через который участники проходят к пленарному заседанию ПМЮФ-2026. Работа выбрана не случайно — она напрямую перекликается с девизом «Время быть в праве».

На полотне изображен человек с циферблатом вместо лица, вокруг которого летают часы из разных эпох. Картина поднимает вопросы ответственности за решения, взаимосвязи прошлого и будущего, роли человека в формировании судьбы. Это прямая отсылка к «Постоянству памяти» Дали, но с важным отличием: у Дали время уходит от контроля, у Сафронова его пытаются взять под контроль.

«В этой картине я хотел показать: человеку кажется, что именно он управляет временем и может подчинить его своей воле. Но это иллюзия. Каждый наш поступок сегодня меняет наше завтра. И мы не можем вернуть время назад, если нам не нравятся последствия. И точно так же нельзя безнаказанно нарушать закон», — объяснил Сафронов.

Ранее KP.RU писал, что в рамках XIV Петербургского международного юридического форума презентовали новые учебники по обществознанию для 9−10 классов, главным редактором которых стал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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