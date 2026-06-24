На Балтийской косе открыли сквер морской авиации

Сквер, посвященный 110-летию морской авиации появился в гидрогавани. Об этом сообщает телеграм-канал компании «Новапорт Холдинг».
В сквере смонтировали информационные конструкции об истории морской авиации, лавочки и мусорки. Теперь каждый гость может узнать здесь вехи истории морской авиации — от 17 июля 1916 года, когда русские гидросамолёты впервые победили в воздушном бою над Балтикой, до современности, когда на вооружении стоят Ил 38, Ту 142, Су 33 и МиГ 29К.
Здесь собрана история боевых самолётов морской авиации участвовавших в Великой Отечественной войне и кульминация боевой работы морской авиации на Балтике — бои 1945 года за военно-морскую базу Пиллау (ныне город Балтийск) и косу Фрише-Нерунг (Балтийская коса).