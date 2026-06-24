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Зеленский: Ретрансляторы на границе Белоруссии и Украины прекратили работу

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 июня, заявил о том, что ретрансляторы на границе с Белоруссией, которые якобы использовались Россией для корректировки ударов, прекратили работу.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 24 июня, заявил о том, что ретрансляторы на границе с Белоруссией, которые якобы использовались Россией для корректировки ударов, прекратили работу.

Владимир Зеленский 19 июня потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы ретрансляторы были убраны, и пригрозил, что если этого не будет сделано в течение недели, то это «сделает Украина». Лукашенко слова Зеленского публично не комментировал.

— По имеющейся информации, которую мне докладывал главком, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси, — передает слова президента Украины «МК».

15 мая Владимир Зеленский сообщил, что приказал усилить группировку вооруженных сил страны на Черниговско-Киевском направлении — вблизи границы с Белоруссией. Александр Лукашенко в свою очередь выразил готовность встретиться с украинским президентом в любой точке на территории Белоруссии или Украины, если тот выразит желание о чем-либо поговорить.

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