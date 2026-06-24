Зеленский: Ретрансляторы на границе Белоруссии и Украины прекратили работу

Владимир Зеленский 19 июня потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы ретрансляторы были убраны, и пригрозил, что если этого не будет сделано в течение недели, то это «сделает Украина». Лукашенко слова Зеленского публично не комментировал.