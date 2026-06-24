В Кронштадте построят межвузовский инженерный кампус

Межвузовский инженерный кампус построят в Кронштадте, сообщили в Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. Работы пройдут при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети».
«Разработки студентов и преподавателей будут интегрированы в технологический кластер Кронштадта, который станет основой Технологической долины в энергетике. Этот проект внесет существенный вклад в продвижение инженерных исследований и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
В рамках проекта планируется создать современную образовательную и исследовательскую инфраструктуру, которая позволит вузам координировать усилия в подготовке инженеров, проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и быстро внедрять разработки в производство.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.