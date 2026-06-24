Биткоин упал ниже 60 тысяч долларов третий раз за полгода

Цена биткоина на торгах впервые с 6 июня 2026 года опустилась ниже 60 тысяч долларов. Об этом говорится на официальном сайте площадки Binance.
На 19:51 по московскому времени биткоин потерял 2,7 процента и составил 59,764 тысячи долларов.
К 19:56 по московскому времени снижение замедлилось, и цена биткоина составила 59,834 тысячи доларов (минус 2,6 процента).
Это уже третий раз с начала года, когда биткоин опускается ниже этой отметки. После предыдущих снижений в феврале и начале июня биткоин отходил на 10−30 процентов от локальных минимумов, но затем снова возвращался к снижению.
С 2008 года изобретателем биткоина считался некий Сатоши Накамото. Под таким псевдонимом в Сети появился человек или группа людей, опубликовавших манифест о первой криптовалюте. Однако после 2011 года эта виртуальная личность исчезла из публичного поля. Журналист издания The New York Times предположил, что за псевдонимом Накамото может скрываться британский бизнесмен Адам Бэк — один из самых влиятельных представителей криптосообщества.
Один из крупнейших обвалов курсов криптовалют произошел в середине октября 2025 года. Главный аналитик криптобиржи Bitget Райан Ли связал его с ухудшением макрофинансовой обстановки и внутренними дисбалансами на рынке.